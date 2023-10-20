В российском лесу нашли гигантский боровик

Жительница города Бирск в Башкирии отправилась на грибную охоту в лес и вернулась с добычей рекордных размеров. Женщина обнаружила в соседнем Мишкинском районе белый гриб весом 940 граммов.

Обычно грибники хранят в тайне свои места, но женщина решила поделиться с местными жителями своей удачей. В итоге на ее находку обратили внимание даже в администрации города.

«Любителю тихой охоты из Бирска повезло на огромный гриб. Светлана Сергеевна Байназова встретила волшебный грибной гигант на полянке», — говорится в Telegram-канале администрации города.

Известно, что женщина работает воспитательницей в детском саду. Она собирала грибы в Мишкинском районе недалеко от деревни Сосновки. Найденного гиганта она приготовила на ужин и угостила всю семью грибным блюдом.

Отмечается также, то в башкирских лесах белые грибы встречаются редко. В основном здесь растут сморчки, лисички, подосиновики, подберезовики, грузди, рыжики и опята.

Ранее мы писали, что в Ленобласти пять девочек отравились грибами в детском лагере. Они гуляли по лесу и увидели грибы, которые съели в сыром виде. Одна девочка в крайне тяжёлом состоянии, трое — просто в тяжёлом. Еще одна пострадавшая в состоянии средней степени тяжести.