В России сурок Сергей предсказал раннюю весну

В Тульской области сурок по кличке Сергей предсказал раннюю весну. Традиция по этим животным определять приход тепла популярна в США и Канаде, но и в России ее тоже любят. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Как стало известно, в тульском областном экзотариуме на весну гадают следующим образом – ставится кормушка и, если сурок с аппетитом идет завтракать, то стоит ждать скорого прощания с зимой. В этом году Сергей не только с удовольствием поел, но и даже попытался заняться любовью со своей подругой – а это двойной знак.

Отметим, что за границей немного иначе отмечают День сурка. Там считается, что, если день солнечный и животное увидело свою тень, то весна будет ранней, а если погода пасмурная – то поздней.

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