В России ищут дегустатора собачьего корма за 260 тысяч рублей

В Новосибирске ищут сомелье кормов для собак. О необычной вакансии сообщает портал Сиб.фм.

По информации источника, за дегустацию корма соискателю предлагают 260 тысяч рублей. В описании вакансии говорится, что от человека требуется дегустировать от 10 до 30 марок продукции, записывать отчеты и участвовать в российских и международных выставках.

Работодатель требует, чтобы кандидат проявлял интерес к своей работе. Также в объявлении отметили, что «опыт в дегустации кормов для животных будет преимуществом».

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