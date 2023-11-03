19:00, 03 ноября 2023
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В России ищут дегустатора собачьего корма за 260 тысяч рублей
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В Новосибирске ищут сомелье кормов для собак. О необычной вакансии сообщает портал Сиб.фм.
По информации источника, за дегустацию корма соискателю предлагают 260 тысяч рублей. В описании вакансии говорится, что от человека требуется дегустировать от 10 до 30 марок продукции, записывать отчеты и участвовать в российских и международных выставках.
Работодатель требует, чтобы кандидат проявлял интерес к своей работе. Также в объявлении отметили, что «опыт в дегустации кормов для животных будет преимуществом».
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