НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
19:00, 03 ноября 2023
1 мин.

В России ищут дегустатора собачьего корма за 260 тысяч рублей

В России ищут дегустатора собачьего корма за 260 тысяч рублей

© freepik

В Новосибирске ищут сомелье кормов для собак. О необычной вакансии сообщает портал Сиб.фм.

По информации источника, за дегустацию корма соискателю предлагают 260 тысяч рублей. В описании вакансии говорится, что от человека требуется дегустировать от 10 до 30 марок продукции, записывать отчеты и участвовать в российских и международных выставках.

Работодатель требует, чтобы кандидат проявлял интерес к своей работе. Также в объявлении отметили, что «опыт в дегустации кормов для животных будет преимуществом».

Ранее стало известно, сколько получают дворники и уборщицы в Москве. Подробности смотрите в этой статье.

Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.