В Приморье засняли, как самка леопарда воспитывает котенка

В Приморье засняли на видео процесс воспитания детеныша дальневосточного леопарда. Кадры опубликовали в Telegram-канале национального парка «Земля леопарда».

Котенок не давал матери отдохнуть и постоянно пытался поиграть с ней. В какой-то момент самка леопарда не выдержала и оттолкнула детеныша задней лапой.

Известно, что котенку примерно 8-10 месяцев. В этом возрасте леопарды с помощью игр отрабатывают «силу укуса» на сверстниках или родителях.

Подобная практика помогает животным выстраивать правильные социальные взаимоотношения. При этом в полтора года леопардам уже не требуется постоянная опека родителей.

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке появились сразу четверо детенышей капибары.