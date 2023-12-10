16:00, 10 декабря 2023
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В Приморье засняли, как самка леопарда воспитывает котенка
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В Приморье засняли на видео процесс воспитания детеныша дальневосточного леопарда. Кадры опубликовали в Telegram-канале национального парка «Земля леопарда».
Котенок не давал матери отдохнуть и постоянно пытался поиграть с ней. В какой-то момент самка леопарда не выдержала и оттолкнула детеныша задней лапой.
Известно, что котенку примерно 8-10 месяцев. В этом возрасте леопарды с помощью игр отрабатывают «силу укуса» на сверстниках или родителях.
Подобная практика помогает животным выстраивать правильные социальные взаимоотношения. При этом в полтора года леопардам уже не требуется постоянная опека родителей.
Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке появились сразу четверо детенышей капибары.