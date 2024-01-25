В полис ОМС могут включить новую позицию: какие изменения ждут россиян

Полис ОМС может обновиться в ближайшее время. Дело в том, что в Минздрав поступили рекомендации о включении в страховку оплату бытовых предметов для их использования во время госпитализации. Речь о тапочках, халатах, щетках и туалетной бумаге.

В документе, который был отправлен на рассмотрение, говорится, что ОМС должен покрывать оплату предметов, которые необходимы в больнице. Эту инициативу поддержал глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов. По его словам, довольно часто происходит так, что человек получает лечение в клинике, но при этом остается надавлен условиями пребывания.

«Для совершенствования качества медуслуг можно было бы рассмотреть такую меру в рамках ОМС для пациентов, которые находятся на стационарном лечении», - заявил собеседник издания «Известия».

Также Павлов подчеркнул, что в первую очередь это может быть реализовано для социально-незащищенных граждан.

Ранее была установлена причина массового сбоя в WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).