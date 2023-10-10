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21:00, 10 октября 2023
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В Подольске мужчину специально разбудили во время удаления опухоли мозга

В Подольске мужчину специально разбудили во время удаления опухоли мозга

© Freepik

В Подольске 56-летнего мужчину разбудили во время удаления опухоли мозга. Выяснилось, что это было сделано специально. Подобная операция с пробуждением проводилась впервые.

Подробности сайту News.ru раскрыл заведующий нейрохирургическим отделением Подольской областной клинической больницы Михаил Землянский.

По словам специалиста, опухоль задевала речевые центры. Чтобы сохранить у пациента речевую функцию, его разбудили – потом мужчина общался с лингвистом. Специалист оценивал речевые функции оперируемого.

Хирургическое вмешательство заняло семь часов. Никаких осложнений после такой операции не было – это подтвердило контрольное МРТ. Реабилитация пациента займет 6 дней. Состояние мужчины удовлетворительное.

Ранее модель Анастасия Костенко рассказала о вынужденной операции. Речь идет о пластике груди. Она потребовалась, так как после рождения трех детей грудь у модели буквально «исчезла».

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Источник фото:Freepik
Теги:
#здоровье
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#операция
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