В Перми родители назвали новорожденную дочь Россией

В Перми супруги выбрали для новорожденной дочери необычное имя – Россия. Они рассказали, что долгое время не знали, как назвать ребенка, но после родов сразу приняли окончательное решение.

Мама России призналась, что ей не хотелось, чтобы ее девочку звали, как и всех. Они с мужем рассматривали различные варианты, но имя в честь Родины предложила именно она.

Сначала отец малышки и сестры не были в восторге от идеи матери, но потом дали добро. Сейчас никто уже и не задумывается о том, что это может звучать странно. Дома ребенка зовут либо Россия, либо ласково Рося.

«Когда узнали врачи, что будет Россия, маленько спели гимн», - рассказала мама девочки в беседе с журналистом Telegram-канала SHOT.

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