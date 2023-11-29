В океанариуме поселилась необычная лягушка-помидор: видно издалека

В Приморский океанариум во Владивостоке привезли необычного обитателя – лягушку-помидор, которая распространена на Мадагаскаре. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Известно, что этот вид лягушек относится к семейству узкоротов и имеет ярко-красный окрас, который предупреждает потенциальных хищников о том, что она несъедобна. При появлении опасности из ее кожи выделяется липкое и токсичное вещество, способное склеить челюсти хищника и вызвать аллергию у человека. Кроме того, в целях защиты лягушка может раздуваться.

На сайте поделились снимками яркой красавицы. Отмечается, что она предпочитает низменности в тропических и субтропических влажных лесах и болота. Лягушка питается насекомыми и членистоногими, выходит на охоту по ночам. Размножается она круглый год после сильных дождей.

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