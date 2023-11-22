В одном из российских городов выпал темный снег: жители публикуют фото

В Пермском крае жители сообщили о том, что 22 ноября у них выпал темный снег. Но за день до этого все было в порядке, падал белый снег. Фотографии необычного погодного явления появились в соцсетях. Об этом сообщает Ura.ru.

Одна из жительниц написала в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте» о том, что заметила неладное в лесу возле лыжной базы «Динамо».

«Снег, который выпал сегодня ночью и утром, желто-серого цвета. Тот, что падал вчера — белый», – поделилась она.

Оказалось, что другой оттенок снега заметили не только в Перми, но и в Краснокамском и Сивинском районах.

А житель Чайковского (Пермский край) заметил неладное, когда отъехал на автомобиле с парковки.

«Что такое выпало вместе со снегом? Стояла машина — под ней снег белый, а вокруг желтит», — поделился мужчина.

Теперь журналисты ждут ответ от пресс-службы краевого министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

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