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12:00, 17 ноября 2023
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В Москву пришла метеорологическая зима

В Москву пришла метеорологическая зима

© Freepik

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объявил о наступлении метеорологической зимы в Москве 17 ноября. По его словам, в столице начался устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону отрицательных значений.

«Пасмурно, местами идет слабый снег, землю кое-где припорошило тонким белым покрывалом», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Так, за прошедшие сутки снег выпал в Павловском Посаде, Домодедово, Шереметьево, Волоколамске, Клине, Коломне, Черустях. Минимальная температура за ночь составила минус 1,7 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что по признакам ноябрьской погоды нельзя сделать выводы о предстоящих месяцах. По его словам, долговременный прогноз погоды основывается на совершенно других характеристиках.

Источник фото:Freepik
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#погода
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