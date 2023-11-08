В Москве заметили курьера-ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «В кругах МКАДа».

Жители столицы заметили ребенка школьного возраста с желтым рюкзаком на спине. Напомним, что устроиться на данную работу можно с 18 лет. Это связано с материальной ответственностью, которую нельзя возлагать на несовершеннолетних. Кроме того, есть и максимальный возраст для этой профессии. Если человеку исполнилось 55 лет, то его вряд ли примут на работу, для которой нужна активная деятельность.

В распоряжение источника попал снимок, на котором запечатлен ребенок с рюкзаком и взрослым мужчиной. Существует вероятность, что мальчик шел рядом с родственником, который дал ему понести курьерскую сумку.

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