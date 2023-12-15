В Москве разыскивают слушателя музыки на зарплату в 300 тысяч рублей, об этом пишет Msk1.ru.

На одном из рекрутинговых сайтов появилась вакансия, требующая усидчивости и исключительного слуха. Суть работы заключается в том, чтобы прослушивать музыку на разных устройствах и оценивать качество звука. Потенциальному сотруднику придется слушать альбомы на виниловых проигрывателях, различных колонках, в наушниках и другой аудиотехнике.

Требований не так много — способность находиться в наушниках дольше 4 часов в день и слушать от пяти альбомов каждые сутки. Конечно, нужен идеальный слух и способность анализировать музыку.

За свой труд при графике 5/2 сотрудник будет получать по 300 тысяч рублей в месяц. При этом, работодатель обещает удобное рабочее место, неограниченный чай и печенье.

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