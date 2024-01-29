В Москве ожидается мрачная неделя: синоптик рассказал о погоде

В Москве на этой неделе ожидается неоднородная облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу, в первой половине недели будет сохранятся высокое давление, будет облачно, а также ожидается мокрый снег и дождь. В среду, 31 января, атмосферное давление резко понизится, а погода будет облачной и мрачной.

В ночь на 30 января температурный фон будет на уровне 2-4 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла, кроме того, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Такая погода сохранится до пятницы, 2 февраля.

«За два дня к пятнице давление рухнет на 20-25 мм, это очень существенное понижение», - сказал Вильфанд в беседе с ТАСС, добавив, что понижение давления связано с прогнозируемым 31 января перемещением циклона к югу.

Однако не стоит ожидать перемены погоды, так как теплый воздух продолжит поступать с запада. Небо полностью затянет облаками, будет очень мрачно.

Температурный фон 1 февраля составит от минус 2 до плюс 2 градусов. В ночь на 2 февраля ожидается от нуля до минус 5 градусов, днем - от минус 3 до 2 градусов тепла.

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