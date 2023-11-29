В Москве осень завершится метелью, а зима начнется с 12-градусных морозов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в последний день осени. Согласно прогнозу, 30 ноября ожидается сильная метель, после которой высота снежного покрова в столице занчительно увеличится.

«Сейчас в Москве около 20 сантиметров снега, в четверг пройдет метель, не такая сильная, как в понедельник», — отметил синоптик в беседе с АГН «Москва».

Кроме того, Вильфанд рассказал, что зима начнется по-настоящему морозно. Температурные показатели будут соответствовать январским нормам.

В ночь на 1 декабря столбики термометров опустятся до минус 12 градусов. В дневные часы потеплеет до минус 6. Кроме того, ожидается гололедица и метель.

В ночь на воскресенье, 2 декабря, мороз усилится – столбики термометров покажут минус 14 градусов.

Ранее мы писали, что 27 ноября Москву покрыло сугробами. Сильнейший снегопад, как прошел в столице, бывает раз в 40-45 лет. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал ситуацию «редчайшей» для конца ноября.