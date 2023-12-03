В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности: что ждет жителей столицы

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снегопада, о чем сообщает Гидрометцентр России.

Так, согласно данным метеослужбы, 3 декабря в столице ожидается сильный снег и обледенение. с 21:00 3 декабря и до 09:00 4 декабря в Подмосковье будет такая же погода, но уровнем опасности ниже.

«Желтый» уровень погодной опасности также будет действовать на территории столицы и Московской области до 21:00 3 декабря из-за гололедицы и снежных заносов. До 9 часов вечера понедельника ожидается ветер с порывами до 16 метров в секунду.

Ранее мы писали, что с 4 декабря жители Москвы столкнутся с сильнейшими морозами за последние 20 лет.