В Москве 18 января ожидается рекордный снегопад

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Московского региона о рекордных снегопадах, которые начнутся в четверг, 18 января. Согласно прогнозу, в столице может выпасть 10–15 миллиметров осадков, что составит 25% месячной нормы.

В ночь на четверг столбики термометров опустятся до минус 18 градусов, в Подмосковье может похолодать до минус 20 градусов. В дневное время суток воздух прогреется до минус 9 градусов, а к вечеру потеплеет еще больше.

«Днем скажется влияние и прохождение теплого атмосферного фронта с запада, из-за чего небо затянут многоярусные облака, после полудня, примерно с 13–14 часов зарядят обложные снегопады, которые буду идти сутки», – написал синоптик в своем Telegram-канале.

Тишковец не исключил, что 18 января в Москве может быть побит рекорд по осадкам, установленный в 2013 году, когда за сутки выпало 10 миллиметров снега. При этом сугробы вырастут на 10 сантиметров – до 44–54 сантиметров, что окажется в 1,5 раза больше нормы.

Вместе с этим на Крещение морозов можно не ждать. В ночь на 19 января ожидается от минус 2 до 2 градусов тепла.

Ранее мы писали, что решение сбросить снег со своего участка на чужой или, наоборот, желание забрать его у соседей грозит проблемами с законом.