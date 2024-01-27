В Московском зоопарке показали, как малышка-панда Катюша взяла «новую высоту»
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Малышка-панда из Московского зоопарка активно растет и развивается, а сотрудники показывают ее успехи в Сети. Так, Катюша уже начала активно лазить. Недавно она взяла «новую высоту» и начала осваивать порог между вольерами.
В прошлом году в зоопарке случилось радостное событие. У двух панд родился первый ребенок. С самых первых дней жизни россияне следили за панденком, и сейчас он уже стал походить на вполне взрослую особь. Катюша уже больше времени проводит отдельно от матери и старается повторять за старшими собратьями.
Если еще всего месяц назад малышка только начинала ползать, то теперь она самостоятельно преодолевает пороги. Причем, как уточнили сотрудники зоопарка, Катюша не намерена останавливаться и уже хочет забираться еще выше.
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Источник: Telegram-канал директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.