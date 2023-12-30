В Ленобласти засняли прогулку многодетной мамы-рыси с котятами

В одном из поселков Приозерского района Ленинградской области многодетная мама-рысь вывела на прогулку своих котят. Редкие кадры показал на своей страничке «ВКонтакте» биолог Павел Глазков.

В объектив камеры видеонаблюдения попала взрослая самка рыси с подросшими котятами. Сначала за ней следовали два детеныша, а после в объективе появился третий котенок.

«С мамой им осталось быть считанные месяцы. В конце зимы у рысей начнется гон, и котятам придется начать вести самостоятельную жизнь», — написал биолог, отметив, что эта рысь — мать-героиня из-за своего большого потомства.

В Ленинградской области обитает всего около 500 особей хищника. Поэтому снять на видео рысь — большая удача в этих краях.

Напомним, ранее малышка-панда из Московского зоопарка сделала первые шаги.