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20:00, 29 ноября 2023
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В красной икре на Сахалине нашли живые личинки паразитов, способных убить человека

В красной икре на Сахалине нашли живые личинки паразитов, способных убить человека

© Stable Diffusion

В красной икре на Сахалине нашли живые личинки рода Anisakis, нематод, скребней, трематод, цестод. Они способны нанести серьезный вред здоровью или привести к смерти. Самый масштабный в этом году случай выявил Россельхознадзор. Некачественное сырье обнаружили у трех производителей.

Подробности приводят «Известия».

Россельхознадзор провел отбор проб икры в ястыках от рыб лососевых пород. В результате проверки «обнаружены живые личинки паразитов», говорится в заявлении ведомства.

Там подчеркнули, что икра в ястыках не поступает в продажу – это сырье для изготовления пищевых продуктов.

Живые личинки опасны для человека. Так, Anisakis вызывают язвы, нематоды поражают легкие, печень, мозг, скребни приводят к интоксикации, рвоте, трематоды провоцируют мощную аллергическую реакцию. Цестодозы опасны не только для человека, но и животных. Эти глистные инфекции надо тщательно лечить, в некоторых случаях возможен летальный исход.

Икра – продукт, который традиционно покупают к новогоднему столу. Ранее мы писали, какие продукты стоит приобрести уже сейчас.

Источник фото:Stable Diffusion
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