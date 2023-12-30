В канун Нового года: москвичей ждет «снежная каша на дорогах»

Ночью с 29 на 30 декабря в столице прошел мокрый снег, который сменился дождем: выпало более 10% месячной нормы осадков. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в своем Telegram-канале, чего ожидать москвичам 30 декабря.

Днем в субботу воздух прогреется до 2-3 градусов тепла. Жители и гости столицы столкнутся с небольшими осадками, преимущественно в виде дождя.

«На дорогах образуется снежная каша, особенно неприятная в канун праздника», – подчеркнула эксперт.

После теплой субботы наступит морозное воскресенье. Так, руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в эфире «Радиоточки НСН» предупредил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается резкое похолодание до -20 градусов.

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