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15:00, 30 декабря 2023
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В канун Нового года: москвичей ждет «снежная каша на дорогах»

В канун Нового года: москвичей ждет «снежная каша на дорогах»

© Stable Diffusion

Ночью с 29 на 30 декабря в столице прошел мокрый снег, который сменился дождем: выпало более 10% месячной нормы осадков. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в своем Telegram-канале, чего ожидать москвичам 30 декабря.

Днем в субботу воздух прогреется до 2-3 градусов тепла. Жители и гости столицы столкнутся с небольшими осадками, преимущественно в виде дождя.

«На дорогах образуется снежная каша, особенно неприятная в канун праздника», – подчеркнула эксперт.

После теплой субботы наступит морозное воскресенье. Так, руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в эфире «Радиоточки НСН» предупредил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается резкое похолодание до -20 градусов.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области многодетная мама-рысь вывела котят на прогулку.

Автор:Екатерина Нако
Теги:
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