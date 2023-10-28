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21:30, 28 октября 2023
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Тюлень из Калининградского зоопарка борется со стрессом рисованием картин

Тюлень из Калининградского зоопарка борется со стрессом рисованием картин

© Freepik

Обитающий в Калининградском зоопарке тюлень по кличке Кайус научился держать кисточку и начал рисовать картины красками. Животное долгое время занималось со специалистами, которые пытались увлечь его творчеством для устранения стресса.

Как пояснила директор зоопарка Светлана Соколова, Кайус конфликтовал с самкой серого тюленя Килькой, поэтому решено было начать тренировать его когнитивные функции.

«Пришли просто к тому, что он теперь многое умеет, а фантазия в ветеринарном направлении у нас закончилась <…> придумали, чем его загружать, — рисованием. И надеемся, что этого надолго хватит, ведь чтобы прийти к такой команде, много этапов обучения нужно преодолеть», — написала Соколова в Telegram-канале зоосада.

Она с радостью подчеркнула, что где-то рисуют слоны и обезьяны, а в Калининграде художником стал тюлень.

После публикации пользователи социальной сети «ВКонтакте» предложили устроить аукцион картин Кайуса со стартовой ценой от тысячи рублей. В дирекции зоопарка пообещали подумать об этом предложении.

В Калининградском зоопарке Тюлень Кайус появился в 2021 году. Он приехал в Россию из Литвы.

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Источник фото:Freepik
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#животные
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