Тюлень из Калининградского зоопарка борется со стрессом рисованием картин
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Обитающий в Калининградском зоопарке тюлень по кличке Кайус научился держать кисточку и начал рисовать картины красками. Животное долгое время занималось со специалистами, которые пытались увлечь его творчеством для устранения стресса.
Как пояснила директор зоопарка Светлана Соколова, Кайус конфликтовал с самкой серого тюленя Килькой, поэтому решено было начать тренировать его когнитивные функции.
«Пришли просто к тому, что он теперь многое умеет, а фантазия в ветеринарном направлении у нас закончилась <…> придумали, чем его загружать, — рисованием. И надеемся, что этого надолго хватит, ведь чтобы прийти к такой команде, много этапов обучения нужно преодолеть», — написала Соколова в Telegram-канале зоосада.
Она с радостью подчеркнула, что где-то рисуют слоны и обезьяны, а в Калининграде художником стал тюлень.
После публикации пользователи социальной сети «ВКонтакте» предложили устроить аукцион картин Кайуса со стартовой ценой от тысячи рублей. В дирекции зоопарка пообещали подумать об этом предложении.
В Калининградском зоопарке Тюлень Кайус появился в 2021 году. Он приехал в Россию из Литвы.
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