В каких цветах встречать Новый год: совет астрологов

2024 год пройдет под покровительством Деревянного Зеленого Дракона. В беседе с порталом Леди Mail.ru астрологи рассказали, в каких цветах стоит встречать Новый год, чтобы привлечь удачу.

В первую очередь, эксперты советуют обратить внимание на зеленый цвет.

Красный — еще один любимый цвет Деревянного Дракона. В китайской культуре данный оттенок символизирует жизнь. Кроме того, астрологи советуют облачиться в этот цвет тем, кто хочет в грядущем году обрести новые знакомства.

Год Зеленого Деревянного Дракона стоит встречать в розовом, если вы устали от неудач. Считается, что данный оттенок отпугивает злых духов.

Наконец, если вы хотите привлечь богатство и роскошь, то в праздничную ночь следует отдать предпочтение фиолетовому цвету.

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