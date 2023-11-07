В Гидрометцентре объяснили, почему нельзя предсказать погоду зимой

По признакам ноябрьской погоды нельзя сделать выводы о предстоящих месяцах. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Долговременный прогноз погоды основывается на совершенно других характеристиках.

«Необходимо анализировать температурный режим и океана, и континента за долгий период, предшествующий прогнозированию, нужно оценивать основные характерные особенности общей циркуляции атмосферы, как в тропосфере, так и в стратосфере, и многие другие факторы», — цитирует синоптика портал «Говорит Москва».

Он добавил, что по расчетам Росгидромета можно предположить, что предстоящая зима будет неоднородной. Периоды оттепели будут сменяться морозами от -15 до -20°C.

Напомним, ранее стало известно, какая погода в Москве до конца недели.