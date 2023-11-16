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17:00, 16 ноября 2023
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В домах Москвы повышают температуру в батареях перед наступлением пятницы

В домах Москвы повышают температуру в батареях перед наступлением пятницы

© Stable Diffusion

Жители Москвы почувствуют увеличение температуры в батареях – городские службы усилили подачу тепла. Это связано с наступлением пятницы и резким похолоданием на улице.

Начиная с пятницы, ночью температура в Москве понизится до минус 8-11 градусов. Днем она сохранится в пределах отрицательных значений.

Заммэра столицы по вопросам жкх и благоустройства Петр Бирюков сообщил: «В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях будет скорректирована…». Его слова приводит Агентство городских новостей Москва.

Корректировку делают заранее с учетом краткосрочного прогноза.

Ранее сообщалось, что к концу недели произойдет резкий скачок атмосферного давления.

Источник фото:Stable Diffusion
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