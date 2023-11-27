В чем встречать 2024 год Дракона: актуальные оттенки, прически и маникюр

Эксперты в индустрии моды рассказали, как подготовиться к встрече Нового года, который пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона, чтобы выглядеть актуально и эффектно.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на золотой, красный, зеленый, белый, серебряный и фиолетовый цвета. Удачным будет сочетание золота с красными или зелеными оттенками.

По словам стилиста Александры Селенской, брюнеткам и шатенкам подойдут оттенки хвои, полыни и глубокий изумрудный, блондинкам — салатовые, мятные и лаймовые варианты, а рыжим девушкам будет красиво в оливковом или хаки. Подойдут для встречи Нового года и глубокие оттенки красного: брусничный, бордовый, винный.

Стилист отмечает, что при подготовке к корпоративу стоит также присмотреться к сияющим образам «металлик» — они актуальны не только для праздника, но и весь 2024 год. А в новогоднюю ночь лучше задобрить дракона «золотыми» платьями, костюмами и аксессуарами.

В свою очередь звездный стилист Александр Данилов заверил, что в моде этой зимой — естественные оттенки.

«Люди не хотят ничего вычурного, люди устали, несмотря на все праздники, которые нас ждут впереди, корпоративы и Новый год. Эта тенденция относится и к маникюру. Главное — общий образ. Сделайте френч, добавьте яркий аксессуар — и вы будете неотразимы», — приводит msk1 слова стилиста.

Он также добавил, что наряд необязательно должен быть дорогим, а вот на сумке или стильном аксессуаре лучше не экономить.

«Люди за простое: наденьте коктейльное платье, сверху можно накинуть либо платок, либо какую-то меховую накидку в виде тужурки лисьей», - подсказал модный эксперт.

Александр Данилов также посоветовал не сооружать сложную конструкцию из лака и волос на голове, а следовать тренду на натуральность. Главное, чтобы голова была чистая, и чтобы человек был ухожен.

Из причесок сейчас в моде венецианская шторка, которая распадается надвое, лежит вуалью и наверху ракушка. Цвет окрашивания - поцелуй солнца, скандинавский либо калифорнийский блонд.

Завершит образ идеальный маникюр. Для встречи Нового года подойдет покрытие в популярном оттенке матча. Особенно в тренде зеленый в сочетании с золотым. Популярен маникюр с оттенками перламутра, фольга, хлопья Юки, аквариумный дизайн и кошачий глаз.

Ранее мы писали, что предстоящей зимой модницам советуют обратить внимание на сияющие металлическим блеском ногти и ввести ассоциирующийся с праздником маникюр в повседневную жизнь.