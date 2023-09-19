Услышала желудок изнутри: американка съела наушник, но он работал даже в животе

В США женщина привыкла смотреть перед сном различные ролики в Интернете или слушать музыку. Чтобы не тревожить остальных членов семьи, она обычно делает это в беспроводных наушниках и часто в них засыпает.

И вот однажды американка неожиданно проснулась посреди ночи. Она сразу принялась искать наушники, но на подушке был лишь один из них. Обыскав всю постель, женщина почувствовала странный дискомфорт. Тогда же она поняла, что случайно проглотила наушник, пока спала. Об этом сообщает AppleInsider.

Сначала пострадавшая хотела избавиться от него естественным путем, вызывая рвоту, но это не помогло. Затем женщина поехала в больницу.

«Если вы когда-нибудь теряли наушник во сне и задавались вопросом, где его искать… Может быть стоит проверить свой желудок, потому что, возможно, вы съели его, как я», – посоветовала она.

Когда американка объяснила ситуацию медикам, они были крайне удивлены. А наушник, находясь в желудке женщины, продолжал работать. Она подключила гарнитуру и можно было понять, что происходит в ее животе. В больнице услышали умеренное урчание и приглушенный смех.

Пострадавшую отправили на КТ, в ходе которого выяснилось, что наушник быстро переместился глубже в желудок и застрял в опасном положении. Инородное тело могло спровоцировать воспаление или другие осложнения.

Тогда женщине провели экстренную эндоскопию. На данный момент американка чувствует себя хорошо, ее жизни ничто не угрожает. При этом наушник работал и после извлечения, хотя он провел в желудке больше девяти часов.

Ранее мы писали, что женщина перепутала наушник с витаминами и случайно запила его водой.