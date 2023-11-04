Умилительный зверек: малышка-панда из Московского зоопарка начала различать предметы

Первая родившаяся в России панда начала различать предметы и реагировать на свет. Об этом сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

«Можно с уверенностью сказать, что теперь она видит свою маму и понимает, что во время осмотра рядом не мама, а сотрудники зоопарка. Для нее открывается мир за пределами маминых объятий», — сообщили в учреждении.

Они обратили внимание, что у малышки-панды изменилось поведение во время осмотра. Если раньше она спокойно лежала и практически не реагировала на людей, сейчас она с интересом изучает сотрудников зоопарка, принюхивается и реагирует на голоса.

Напомним, ранее малышка-панда начала слышать.