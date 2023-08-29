Учтите при покупке билета: выдержит ли вас верхняя полка в поезде

Многие люди любят путешествовать на поезде, но найти билеты получается не всегда. Чаще всего сразу раскупают места на нижних полках, а вот верхние подходят не всем. Так думают габаритные пассажиры, которые боятся, что верхняя полка просто их не выдержит. Наконец, стало известно, какой вес выдержит верхняя полка в поезде.

На первый взгляд кажется, что верхняя полка не такая уж и надежная. Но это не так. Оказывается, в среднем место может выдержать до 300 килограммов. Но есть опасения, что в старых вагонах полки более изношены, поэтому нагрузка на них должна быть меньше.

Несмотря на приличную грузоподъемность, поместятся на верхней полке не все. Габаритный пассажир может случайно упасть, когда будет переворачиваться на другой бок. Чтобы этого не произошло, можно попросить у проводника специальные ремни.

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