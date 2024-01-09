Ученые предрекли рекордную жару летом 2024 года: чего ждать россиянам

Несмотря на то, что 2024 год только начался, ученые уже предрекают, что он поставит новые температурные рекорды. Исследователи определили, что июнь, июль и август будут самыми жаркими за всю историю наблюдений за погодой. Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, что специалисты ранее заявляли, что в 2023 году были аномальные показатели температур. Теперь же, по их мнению, следует ждать потепления еще на 1,3-1,6 градуса на всей планете. Связано это с двумя факторами:

Между нагревом воды в Тихом океане и повышением температуры поверхности Земли есть задержка, поэтому второй год под влиянием Эль-Ниньо будет жарче. Увеличение объема парниковых газов в атмосфере из-за деятельности человека.

К слову, на данный момент самая высокая отметка была зафиксирована в августе 2023 года. Среднемесячная температура поверхности моря тогда составила 20,98 °C.

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