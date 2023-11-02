Ученые показали теленка первой в России коровы из пробирки

Специалисты из опытно-экспериментальной базы Федерального исследовательского центра животноводства имени Л. К. Эрнста показали теленка, рожденного первой в России коровой-клоном по кличке Цветочек.

Потомство от клонированной короны удалось получить при помощи генетически модифицированных соматических клеток. Теленок по кличке Декабристка родился естественным путем и ничем не отличается от сородичей. Вес новорожденной коровы составил 40 килограммов, что является нормой, сообщает Telegram-канал газеты «Известия».

Таким образом российские ученые получили подтверждение целесообразности дальнейших исследований в области клонирования и эффективности применяемых технологий. При этом эксперимент будет считаться удачным, если клоны будут способны воспроизводить жизнеспособное потомство.

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