Ученые обнаружили взаимосвязь финансовой обеспеченности и взросления человека

Ученые из Института образования ВШЭ провели исследование, в результате которого определили новый этап развития — «становящаяся взрослость».

В эксперименте приняли участие 2177 человек в возрасте 24-26 лет. 65% респондентов ответили положительно на вопросы, связанные со «становящейся взрослостью» (переходный возраст, когда человек начинает ощущать себя ответственным и готовым сделать серьезный шаг, например, о создании семьи и покупке жилья.

Оказалось, что восприятие становящейся взрослости зависит от социальных и средовых факторов. Участники опроса с более высоким статусом, лучшим материальным положением семьи и высшим образованием набрали более высокие баллы по шкале IDEA.

Оксана Михайлова, научный сотрудник ВШЭ, объяснила, что исследование показало, чем образованнее и богаче человек, тем дольше у него есть возможность не взрослеть, пишет mk.ru.

Однако, результаты показали, что раннее заключение брака и рождение детей не позволяют молодым людям задержаться в этом состоянии становящейся взрослости. Также исследование выявило, что женщины в России раньше взрослеют и четче осознают свои ориентиры, чем мужчины.

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