Ученые не скрывают опасности: астероид диаметром больше километра приближается к Земле

К Земле подлетает огромный астероид, диаметр которого превышает километр. Данное небесное тело признано потенциально опасным.

Впервые космический объект заметили еще 30 сентября в1989 году. Известно, что его размеры примерно 1,2 километра. А название 349507 (2008 QY).

Максимально близко к планете астероид подлетит 3 октября в 23:39 по московскому времени. Расстояние составит 0,042 астрономических единиц (6,3 миллиона километров).

Напомним, что потенциально опасные небесные тела – это те, что либо пересекают орбиту Земли, либо проходят в непосредственной близости. Сейчас насчитывается больше 30 тысяч таких объектов, и их продолжают открывать практически каждую неделю.

Ранее эмбриона «чужого» из космоса обнаружили в курином яйце.

Источник: Telegram-канал летчика-космонавта Олега Артемьева.