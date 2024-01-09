Ученые назвали ягоды, которые снижают смертность

Американские исследователи из Пенсильвании доказали, что употребление ягод существенно снижает риск преждевременной смерти.

Прежде всего, речь идет о флавоноидах – самых распространенных в ягодах веществах, обладающих многими защитными и даже лечебными эффектами.

Как отмечается в статье, опубликованной в журнале The Journal of Nutrition, достаточно съедать примерно полстакана различных ягод в день. В сезон — лучше свежие, в остальное время — любые, кроме варений, компотов и прочих заготовок с сахаром. Отлично подойдут замороженные, сухие и моченые ягоды.

Одна из главных находок американских исследователей – клюква. Эта ягода оказалась самой полезной, она снижает риск смерти сильнее всех — на 31%. Далее следует черника с показателем 21%. Завершает тройку лидеров клубника, которая снижает смертность на 14%

Так, например, черника снижает риск смерти от заболеваний органов дыхания на 59%. Клюква защищает от смертельных последствий кардиометаболических заболеваний на 51%.

При этом ученые пришли к выводу, что полезными свойствами обладают все ягоды, но в первую очередь следует отдать предпочтение тем, которые имеют красную, фиолетовую или почти черную окраску. Ее создают как раз флавоноиды.

Ранее мы писали, что употребление старого варенья может навредить организму. Необходимо обращать внимание на то, не изменились ли цвет и вкус лакомства, а также нет ли плесени. Если изменения на лицо, то использовать продукт нельзя – есть риск получить сильное пищевое отравление.