Ученые начали разрабатывать вакцину от алкоголизма

В Белоруссии начали разработку вакцины от алкоголизма. Она поможет устранять последствия приема больших доз спиртного.

Об этом в эфире канала «Беларусь-1» сообщил гендиректор компании «Белвитунифарм» Сергей Большаков.

Разработка вакцины находится в активной фазе. Главная цель препарата – чтобы человек «не спаивался». При этом речь идет не о борьбе с традициями принятия алкоголя.

«Мы говорим о технологии, которая позволяет восстановить обмен веществ и белковых составляющих», - сказал Большаков.

Вакцинация должна проходить превентивно – сформируется буфер противодействия последствиям принятия алкоголя, отметил он.

Вакцина пока не прошла клинические испытания, она находится на «лабораторном» этапе.

Ранее сообщалось, сколько месяцев надо провести без алкоголя, чтобы мозг восстановился.