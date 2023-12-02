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10:00, 02 декабря 2023
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Ученые начали разрабатывать вакцину от алкоголизма

Ученые начали разрабатывать вакцину от алкоголизма

© Stable Diffusion

В Белоруссии начали разработку вакцины от алкоголизма. Она поможет устранять последствия приема больших доз спиртного.

Об этом в эфире канала «Беларусь-1» сообщил гендиректор компании «Белвитунифарм» Сергей Большаков.

Разработка вакцины находится в активной фазе. Главная цель препарата – чтобы человек «не спаивался». При этом речь идет не о борьбе с традициями принятия алкоголя.

«Мы говорим о технологии, которая позволяет восстановить обмен веществ и белковых составляющих», - сказал Большаков.

Вакцинация должна проходить превентивно – сформируется буфер противодействия последствиям принятия алкоголя, отметил он.

Вакцина пока не прошла клинические испытания, она находится на «лабораторном» этапе.

Ранее сообщалось, сколько месяцев надо провести без алкоголя, чтобы мозг восстановился.

Источник фото:Stable Diffusion
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