Ученые доказали существование жизни после смерти: но рая там нет

Ученые университета Теннеси доказали, что у человека после смерти продолжает жить один из органов. Это микробиома кишечника, в котором живут микробы. Их так много, что специалисты даже не пытаются подсчитать количество, но предполагают, что речь идет о 100 триллионах.

Исследователи говорят, что этот орган не только играет огромную роль, но и живет практически вечную жизнь.

«ДНК микробов, их еще называют некробиомом, могут жить без кислорода и питаться тканями организма, как раз таки и стимулируя его разложение», – сообщает источник.

По мнению автора и профессора экологической микробиологии Дженнифер ДеБрюн, это и есть доказательство жизни после смерти.

Ученые убеждены, что это открытие играет важную роль с эволюционной точки зрения. Получается, что после смерти человека микробы ищут для себя «новый дом» – почву. Именно поэтому возле мест захоронений так много зелени.

Ранее мы писали о том, что астероид диаметром больше километра приближается к Земле.

Источник: The Conversation