Уберите их оттуда немедленно: какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Зачастую мы и не думаем, что кладем в холодильник. А ведь далеко не всем продуктам пойдет на пользу хранение при низких температурах.

Авокадо

Авокадо достигает максимальной зрелости за несколько дней при комнатной температуре. Для ускорения процесса его можно завернуть в фольгу. Но, даже когда авокадо дозреет, ему не место в холодильнике, поскольку низкие температуры сделают его мякоть тверже.

Любые фрукты и овощи, которым надо дозреть

Принцип тот же, что и с авокадо. Однако, как только овощи и фрукты станут мягче, их уже можно будет убрать в холодильник. Но Экспресс газета отмечает, что здесь тоже есть некоторые исключения.

Помидоры и огурцы

Помидоры, а также болгарские перцы и огурцы лучше сохраняют свой вкус и полезные свойства при комнатной температуре.

Консервы

С консервами в холодильнике ничего не случится, но смысла хранить их при низких температурах нет.

Базилик

В холодильнике он только потемнеет и отсыреет. Базилик стоит хранить при комнатной температуре, опустив в воду.

Лук и чеснок

В холодильнике лук плесневеет от избыточной влаги. Если его предварительно почистили и нарезали, то он может полежать в закрытом контейнере пару дней, но не больше. Лучше всего, если он хранится в сухом прохладном месте и главное – подальше от картошки. А чеснок при низких температурах начинает прорастать.

Картофель

Мороженая и просто холодная картошка становится зернистой и сладкой. Ее надо хранить в темном сухом месте.

Кроме того, в холодильнике портятся следующие продукты:

шоколад – это лакомство не любит сырость и холод;

кофе – впитывает посторонние запахи;

бананы – быстро темнеют и портятся;

хлеб – отсыревает и покрывается плесенью;

мед – становится кристаллическим, засахаривается и теряет свои полезные свойства;

орехи – отсыревают;

растительное масло – за редким исключением вроде льняного.

Ранее мы писали, как правильно замораживать овощи, чтобы не растерять все их полезные свойства.