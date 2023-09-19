Уберите их оттуда немедленно: какие продукты нельзя хранить в холодильнике
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Зачастую мы и не думаем, что кладем в холодильник. А ведь далеко не всем продуктам пойдет на пользу хранение при низких температурах.
Авокадо
Авокадо достигает максимальной зрелости за несколько дней при комнатной температуре. Для ускорения процесса его можно завернуть в фольгу. Но, даже когда авокадо дозреет, ему не место в холодильнике, поскольку низкие температуры сделают его мякоть тверже.
Любые фрукты и овощи, которым надо дозреть
Принцип тот же, что и с авокадо. Однако, как только овощи и фрукты станут мягче, их уже можно будет убрать в холодильник. Но Экспресс газета отмечает, что здесь тоже есть некоторые исключения.
Помидоры и огурцы
Помидоры, а также болгарские перцы и огурцы лучше сохраняют свой вкус и полезные свойства при комнатной температуре.
Консервы
С консервами в холодильнике ничего не случится, но смысла хранить их при низких температурах нет.
Базилик
В холодильнике он только потемнеет и отсыреет. Базилик стоит хранить при комнатной температуре, опустив в воду.
Лук и чеснок
В холодильнике лук плесневеет от избыточной влаги. Если его предварительно почистили и нарезали, то он может полежать в закрытом контейнере пару дней, но не больше. Лучше всего, если он хранится в сухом прохладном месте и главное – подальше от картошки. А чеснок при низких температурах начинает прорастать.
Картофель
Мороженая и просто холодная картошка становится зернистой и сладкой. Ее надо хранить в темном сухом месте.
Кроме того, в холодильнике портятся следующие продукты:
- шоколад – это лакомство не любит сырость и холод;
- кофе – впитывает посторонние запахи;
- бананы – быстро темнеют и портятся;
- хлеб – отсыревает и покрывается плесенью;
- мед – становится кристаллическим, засахаривается и теряет свои полезные свойства;
- орехи – отсыревают;
- растительное масло – за редким исключением вроде льняного.
Ранее мы писали, как правильно замораживать овощи, чтобы не растерять все их полезные свойства.