У россиянки зафиксировали уникальную двойную беременность

В Ростове-на-Дону врачи зафиксировали уникальный случай в мире медицины. К ним обратилась 27-летняя женщина с двойной беременностью.

Как стало известно, в клинику россиянку в положении доставили из-за внутриутробного кровотечения, произошедшего из-за разрыва маточной трубы вследствие внематочной беременности. Было решено проводить операцию, которая прошла успешно.

Примерно через месяц женщина отправилась на профилактический осмотр к гинекологу, и специалист увидел следующую картину – пациентка была беременна и находилась на 4-5 неделе. Оказалось, что произошло редкое двойное зачатие.

«Это уникальный случай для мира медицины – сочетание маточной и внематочной беременности», - отметила гинеколог.

К слову, беременность у россиянки протекала спокойно, и она смогла родить здорового мальчика.

Ранее стало известно, что россиянок могут лишить материнского капитала.

Источник: пресс-служба Минздрава Ростовской области.