У маленькой панды из Московского зоопарка появились зубки: улыбнулась на камеру

Маленькая панда из Московского зоопарка с каждым днем меняется. Так, у одной из самых милых обитательниц учреждения появились первые зубки. Об этом сообщается в Telegram-канале зоопарка.

Сотрудники не только рассказали о новых изменениях в жизни малышки, но и показали кадры с ней. На видео панда позировала на камеру и даже улыбнулась.

«24 ноября малышке-панде исполнилось три месяца. Зоологи провели запланированный регулярный осмотр и увидели, что у детеныша появились первые зубы — как раз согласно всем нормам роста и развития панд», – говорится в сообщении.

Первые зубки – это два нижних клыка, молочные зубы у больших панд растут с трех месяцев до примерно полугода. Когда они появляются полностью, то панда начинает пробовать взрослую пищу – бамбук, овощи, возможно, панда-кейки.

«К полутора годам молочные зубы полностью сменятся на взрослые», – пояснили в зоопарке.

Ранее мы писали о том, что малышка-панда чуть не цапнула сотрудника Московского зоопарка на новом взвешивании.