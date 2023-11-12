У этой категории женщин чаще всего рождаются гении: все дело в группе крови

Исследователи из Stanford University обнаружили, что от группы крови матери могут зависеть интеллектуальные способности ее ребенка. Так, ученые выявили, что женщины с первой группой крови с большей вероятностью родят детей-гениев. Об этом сообщает Planet Today, ссылаясь на издание Thuvienpc.

Долгое время научное сообщество было убеждено, что в формировании интеллекта ключевую роль играют именно генетические факторы. Но теперь исследователи выяснили, что развитие малыша может быть связано и с группой крови матери.

Дело в том, что женщины с первой группой крови имеют генетические преимущества, которые способствуют формированию высокого уровня интеллекта у детей. Примечательно, что у таких матерей обычно относительно низкая вероятность забеременеть. Это, в свою очередь, ведет к отбору более качественных эмбрионов.

Также стоит отметить, что дети, рожденные от матерей с первой группой крови, зачастую обладают более сильным иммунитетом. Это связано с тем, что данная группа крови возникла в условиях неблагоприятного климата.

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