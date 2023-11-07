У двухмесячной панды из Московского зоопарка изменился взгляд

7 ноября директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась свежей информацией о первой родившейся в России панде. Она рассказала, что у животного изменился взгляд – он стал более осознанным.

Акулова написала в своем Telegram-канале: «Наша малышка растет. Взгляд становится более осознанным».

Руководитель зоопарка опубликовала фотографии и видео панды. На кадрах видно, как двухмесячное животное наблюдает за камерой и фокусирует взгляд. Панда пытается ползать и приподнимается на лапках.

Пользователи отмечают в комментариях, что малышка-панда похожа на маму. Многие не могут сдержать эмоций. «Невозможная милота», «От такой милоты можно потерять сознание», - говорится в комментариях.

Ранее сообщалось, что панда обросла шубкой в преддверии зимы, у малыша почернел носик.