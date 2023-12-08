У 19-летней девушки ногти заросли плесенью после наращивания в салоне красоты

Британка сделала наращивание ногтей, после которого на них появились зеленые пятна. Оказалось, что это плесень.

Об истории 19-летней жительницы Великобритании рассказало издание Mirror.

Девушка обратилась в салон красоты, где ей объяснили, что не нужно каждый раз снимать ногти – достаточно корректировать отросшие участки. После второй коррекции на ногтях возникли зеленые пятна: оказалось, что из-за влажности туда попали бактерии синегнойной палочки. Мастер утверждала, что это нормально.

Девушка приобрела противогрибковое средство, но оно не помогло, и решила ждать, пока ногти отрастут. Она полагает, что плесень образовалась потому, что в ногти попала вода – она часто мыла руки.

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