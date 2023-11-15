Как туалетная бумага поможет холодильнику: неожиданный лайфхак

В популярной соцсети ТикТок завирусился видеоролик, в котором блогер кладет туалетную бумагу в холодильник, уверяя, что так поступают во всех самых популярных гостиницах мира.

Дело в том, что в данном случае необычный способ использования туалетной бумаги объясняется ее свойствами поглощать неприятные запахи. Якобы всего один рулон способен сохранять свежесть в холодильнике на протяжении нескольких недель. При этом эффект можно усилить, если нанести на край рулона немного пищевой соды и равномерно распределить ее по боковой части.

Кроме того, туалетная бумага улучшает микроклимат в холодильнике, так как целлюлоза впитывает лишнюю влагу из воздуха. Всего один рулон туалетки и конденсат задней стенке будет скапливаться не так активно. Такое решение увеличивает срок хранения продуктов, которые могут портиться из-за попадания на них влаги.

Расположить бумагу рекомендуется подальше от продуктов. Лучше всего найти рулону место в углу холодильника, пишет портал Е1.ru.

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