«Туалет — лицо хозяйки»: как часто надо делать уборку в санузле

Генеральную уборку в санузле стоит проводить как минимум однократно в течение одной-двух недель, заявила эксперт, иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая. Чтобы легче было поддерживать порядок в ванной комнате, стоит ежедневно сразу же удалять брызги на зеркале, подтеки на стенках раковины, разводы на полу или на поверхностях столешниц.

При этом ручки кранов и стульчак унитаза стоит протирать влажной тканью со средствами для мытья раз в 2-3 дня. Мыть и дезинфицировать поверхность ванны или душевой кабины, ее поддон нужно раз в неделю. Насадку для душа можно чистить реже, чтобы устранить известковый налет и загрязнения, — один раз в 2-3 недели.

Как подчеркнула эксперт в беседе с порталом «Доктор Питер», чистить сантехнику можно при помощи специальных средств и губки. Это поможет убрать мыльный налет, грязь и разводы, известь.

Не стоит забывать также о плитке. Ее можно протирать смесью из белизны с водой — 3/4 стакана на 4 литра воды. Раствор наносят на стены, при помощи жесткой щетки проходят все поверхности, затем протирают мокрой тряпкой.

Полы в ванной нужно мыть по мере появления пятен и разводов, но не реже раза в неделю. Коврики в туалете и ванной нужно стирать, если это ткань, или тщательно мыть и обрабатывать, если это водостойкие материалы, еженедельно.

Ранее мы писали, что сантехники дали советы по правильному использованию унитаза и заявили, что многие всю жизнь пользуются туалетом неправильно. По факту, отправлять в канализацию нельзя даже бумагу — ей место в мусорном ведре.