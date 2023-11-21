Тренд 2024 года: назван маникюр, который делают богатые девушки

Мода на маникюр сменяется также быстро, как и на одежду. Однако один дизайн уже довольно долго держится в тренде и, по мнению экспертов, не утратит своих позиций в 2024 году. Речь о маникюре без маникюра. Именно его делают богатые девушки.

По словам директора по продукту сети салонов «Пальчики» Варвары Котовой, на данный момент все стремятся к естественности и минимализму. Если еще десять лет назад считались красивыми разноцветные ногти с интересными дизайнами, то сейчас все больше женщин предпочитают «чистый» маникюр. Именно он на пике популярности.

Перед походом в салон стоит обратить внимание на следующие дизайны, которые выбирают финансово-обеспеченные девушки: обратный френч и нюдовое покрытие. Еще один вариант – просто «обнаженные» ногти без лака.

Эксперт обратила внимание, что также важно обращать внимание на здоровье ногтей и рук. Недостаточно просто делать маникюр, необходим и регулярный уход, в который входят крема и маски.

Ранее стало известно о новом тренде в маникюре, пришедшем из Кореи.

Источник: Газета.Ru