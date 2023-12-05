Топ-4 гаданий на Новый год: как узнать будущее в праздничную ночь

Новый год считают самым волшебным временем года. Именно в этот период взрослые с особым трепетом ждут чуда, которое повлияет на их жизнь. Издание Экспресс газета узнало о самых эффективных гаданиях, которые позволят вам заглянуть в свое будущее.

Гадание на воске. Необходимо зажечь свечу и дождаться, когда расплавится достаточное количество воска. После этого его нужно вылить в воду и дать затвердеть. Во время процесса нужно мысленно проговаривать свой вопрос. В застывшем воске вы сможете разглядеть различные фигуры, расшифровывать которые можно как интуитивно, так и с помощью Сети.

Гадание на зеркале. Необходимо взять зеркало, графин с водой и две свечи. Садимся напротив зеркала и пристально вглядываемся в отражение.

Гадание на книге. Положите книгу в левую руку, мысленно задайте вопрос, а затем откройте ее и прочитайте первую строку, на которую упадет взгляд.

Гадание на рисе. С помощью риса можно получить ответ «Да/нет». Возьмите тарелку с крупой, поднимите над ней руку, мысленно задайте вопрос и возьмите небольшую горсть риса. Важно посчитать количество зерен. Если четное число — ответ «да», нечетное — «нет».

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