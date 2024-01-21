Томаты могут пропасть с прилавков: в России столкнулись с дефицитом семян помидоров

Крупные российские производители столкнулись с дефицитом семян помидоров, об этом сообщает РБК.

Журналистам стало известно о том, что проблемы возникли у крупнейшего производителя томатной пасты в России АПК «Астраханский». Нехватка семян помидоров произошла из-за запрета на ввоз товара из Голландии.

Уточняется, что на долю ЕС приходилось 35% от всех поставляемых в АПК семян. По словам главы предприятия Михаила Зайцева, семян российского производства необходимых объемов просто нет.

При этом есть проблема с тем, чтобы заказать семена из других стран.

«Семена не выращиваются за один день, чтобы получить их ранней весной 2024 года, мы их заказывали весной прошлого года. Попросить поставщиков продать нам больше нельзя — у них их просто нет», — объяснил он.

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