«Температурные качели»: москвичей предупредили о сильных морозах на следующей неделе

На следующей неделе в Москву вновь вернутся сильные морозы, которые наблюдались на новогодних праздниках. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что столбики термометров опустятся до минус 25-ти градусов. Об этом сообщает «Москва 24».

Начало января 2024 года удивляет резкими перепадами температур. И эта тенденция будет наблюдаться и в 20-х числах месяца. Эксперт отметил, что утром 18 января стоит ожидать морозов до минус 20-ти градусов, а уже ночью и утром 19 января воздух прогреется до 0 градусов.

«Температурные качели – вот что такое погода в Москве ближе к выходным», - отметил синоптик.

Понедельник, 22 января, запомнится жителям столицы резким похолоданием. И морозы продержатся всю следующую неделю.

Ранее были названы главные запреты на Крещение.