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04:00, 01 ноября 2023
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Телеведущая Елена Малышева под именем Хюлья Акалын рекламирует в Турции «волшебный» препарат

Телеведущая Елена Малышева под именем Хюлья Акалын рекламирует в Турции «волшебный» препарат

© Скриншот видео, YouTube-канал Надежда Стрелец

Врач и телеведущая Елена Малышева оказалась втянута в мошенническую схему. Русскоязычные жители Турции обнаружили в интернете публикацию на турецком языке с фотографиями теледоктора. На нем Малышева под именем Хюлья Акалын рекламирует «волшебный» препарат. Выяснилось, что это дело рук мошенников.

На подозрительном сайте речь шла о ревматизме, который распространен в Турции. Затем следовала реклама препарата, который якобы помогает избавиться от этого недуга.

В справке с фото Малышевой указано имя Хюлья Акалын. В объяснении сказано, что якобы это доктор с 40-летним опытом работы, которая еще и преподает на медицинском факультете.

Далее на сайте опубликовано еще одно фото Елены Малышевой, снятое в студии во время интервью. Телеведущая сидит напротив блогера Надежды Стрелец, которую назвали Жале Мерт. Под ним написано по-турецки: «Запрещенное изобретение: 4 натуральных ингредиента, которые мгновенно снимают боль в суставах, обновляют хрящи и делают суставы здоровыми!».

«Я не занимаюсь никакой продажей препаратов в интернете. Приклеивание лиц разных известных людей к рекламе — это известный способ мошенничества в интернете. К сожалению, законодательная база, предусматривающая наказание за это, практически отсутствует», — рассказала в интервью NGS42.RU Елена Малышева.

Напомним, ранее стало известно, сколько получает известный телеведущий доктор Мясников.

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