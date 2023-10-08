Телефонный этикет: почему нельзя отправлять голосовые сообщения

Эксперт по этикету Лиззи Пост рассказала, как общаться с людьми с помощью современных гаджетов, чтобы избежать неловкостей или ссор.

По ее мнению, голосовые сообщения можно отправлять только близким людям. Лучше всего это делать, если хотите выразить эмоции и чувства. Также общаться голосовыми сообщениями стоит в случае, когда хотите услышать голос человека.

Лиззи Пост предупредила, что голосовые послания в рабочих вопросах могут испортить общение. Кроме того, человек может нажать на расшифровку сообщения с помощью приложения и смысл исказится.

Также специалист отметила, что перед звонком на телефон следует отправить текстовое сообщение, чтобы узнать, не занят ли собеседник, пишет Доктор Питер.

Также в список правил входит то, что не нужно настаивать на звонке в случае молчания абонента. Кроме того, при звонке с камерой следует оставаться на месте, а громкой связью нельзя пользоваться в общественных местах.

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