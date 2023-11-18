Таролог рассказала, каким знакам зодиака нужно быть осторожными в ноябре. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на слова Виктории Крыловой.

По словам эксперта, в конце ноября Весов, Скорпионов, Козерогов и Рыб ждет сложный период. В это время будут закончены старые дела и закрыты все долги.

Весы могут столкнуться с выяснением отношений и начать тратить больше, чем заработали.

Скорпионы тоже будут втянуты в конфликты. Для представителей данного знака зодиака важно сохранять спокойствие и дружелюбие.

Козерогов могут поджидать одиночество, депрессия и потеря денег.

По словам таролога, особенно внимательными надо быть Рыбам. Им стоит избегать финансовых авантюр и не злоупотреблять властью.

Ранее астролог назвала знаки зодиака, которым сложнее всего сбрасывать лишний вес.